В четырех областях не сделали ни одной прививки в прошедшие сутки
В течение воскресенья, 11 апреля, в Украине сделали 1 216 прививок против COVID-19. Всего в стране вакцинировали 378 266 человек.
Источник:Максим Степанов в Facebook
Больше всего прививок сделали в Винницкой, Львовской, Тернопольской и Харьковской областях. А ни одной вакцины не сделали в Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черкасской областях.
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Сколько вакцин против коронавируса сделали в разных областях
- г. Киев – 60 прививок;
- Винницкая область – 120 прививок;
- Волынская область – 10 прививок;
- Днепропетровская область – 10 прививок;
- Донецкая область – 10 прививок;
- Житомирская область – 40 прививок;
- Закарпатская область – 10 прививок;
- Запорожская область – 70 прививок;
- Ивано – Франковская область – 66 прививок;
- Киевская область – 50 прививок;
- Кировоградская область – 10 прививок;
- Луганская область – 30 прививок;
- Львовская область – 170 прививок;
- Николаевская область – 0 прививок;
- Одесская область – 90 прививок;
- Полтавская область – 0 прививок;
- Ровенская область – 50 прививок;
- Сумская область – 10 прививок;
- Тернопольская область – 150 прививок;
- Харьковская область – 120 прививок;
- Херсонская область – 0 прививок;
- Хмельницкая область – 110 прививок;
- Черкасская область – 0 прививок;
- Черновицкая область – 20 прививок;
- Черниговская область – 10 прививок.
Сравнение вакцин против COVID – 19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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