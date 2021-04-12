В течение воскресенья, 11 апреля, в Украине сделали 1 216 прививок против COVID-19. Всего в стране вакцинировали 378 266 человек.

Больше всего прививок сделали в Винницкой, Львовской, Тернопольской и Харьковской областях. А ни одной вакцины не сделали в Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черкасской областях.

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Сколько вакцин против коронавируса сделали в разных областях

г. Киев – 60 прививок;

Винницкая область – 120 прививок;

Волынская область – 10 прививок;

Днепропетровская область – 10 прививок;

Донецкая область – 10 прививок;

Житомирская область – 40 прививок;

Закарпатская область – 10 прививок;

Запорожская область – 70 прививок;

Ивано – Франковская область – 66 прививок;

Киевская область – 50 прививок;

Кировоградская область – 10 прививок;

Луганская область – 30 прививок;

Львовская область – 170 прививок;

Николаевская область – 0 прививок;

Одесская область – 90 прививок;

Полтавская область – 0 прививок;

Ровенская область – 50 прививок;

Сумская область – 10 прививок;

Тернопольская область – 150 прививок;

Харьковская область – 120 прививок;

Херсонская область – 0 прививок;

Хмельницкая область – 110 прививок;

Черкасская область – 0 прививок;

Черновицкая область – 20 прививок;

Черниговская область – 10 прививок.



Сравнение вакцин против COVID – 19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала