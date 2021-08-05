В четырех областях превышены показатели госпитализации с коронавирусом

Все области Украины, кроме Донецкой, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой находятся в "зеленой" зоне карантина.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять менее 50%.

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В каких областях превышен ковид-показатель

В Донецкой области динамика госпитализаций больных с коронавирусом превышает эти показатели, по последним данным она составляет 81,2%, ранее была 58,5%.

В Ровненской области ситуация несколько улучшилась, этот показатель уменьшается, он составляет 70,6%, а раньше достигал отметки в 150,0%.

Самая высокая динамика госпитализаций COVID-больных наблюдается в Тернопольской области. В этом регионе показатель госпитализации составил 260%, хотя еще днем ​​ранее был 172,7%.

Также в Хмельницкой области этот показатель не в пределах нормы. По последним данным он составляет 55,7%.

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