Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. И подчеркнул, что признаки оранжевого уровня эпидопасности имеют уже 9 регионов.

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"Есть определенная часть регионов, которые сейчас в зоне риска вхождения уже даже до красного уровня эпидопасности", – отметил Кузин.

В частности, это такие области:

Житомирская;

Луганская;

Львовская;

Харьковская области.

По его словам, эти регионы могут перейти к красному уровню уже через 2 – 3 недели.

Больше всего больных за год

По словам Кузина, на этой неделе зафиксировали наибольший прирост больных коронавирусом в 2020 году: на 68% – увеличилось новых случаев заболевания и 51% больше госпитализации.

Однако, как заверил главный санврач страны, сейчас нагрузка на систему здравоохранения является контролируемой. Несмотря на это, 95% процентов пациентов с COVID-19 в больницах – невакцинированные.

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