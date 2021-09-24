Четырем областям грозит красная зона карантина, – Кузин
Источник:"Радио Свобода"
С 23 сентября все области Украины находятся в желтой зоне адаптивного карантина. Впрочем, четырем областям грозит переход в красную зону эпидемической опасности.
Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. И подчеркнул, что признаки оранжевого уровня эпидопасности имеют уже 9 регионов.
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"Есть определенная часть регионов, которые сейчас в зоне риска вхождения уже даже до красного уровня эпидопасности", – отметил Кузин.
В частности, это такие области:
- Житомирская;
- Луганская;
- Львовская;
- Харьковская области.
По его словам, эти регионы могут перейти к красному уровню уже через 2 – 3 недели.
Больше всего больных за год
По словам Кузина, на этой неделе зафиксировали наибольший прирост больных коронавирусом в 2020 году: на 68% – увеличилось новых случаев заболевания и 51% больше госпитализации.
Однако, как заверил главный санврач страны, сейчас нагрузка на систему здравоохранения является контролируемой. Несмотря на это, 95% процентов пациентов с COVID-19 в больницах – невакцинированные.
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- В течение суток 23 сентября в Украине обнаружили 9 058 новых больных коронавирусом.
- Госпитализировали 2 060 человек, 140 больных умерли, 2 415 – выздоровели.
- В целом за время пандемии в Украине заболели более 2,37 миллиона человек, 55 424 человека, к сожалению, умерли.