Нужны ли витамины и цинк при COVID-19: ответ врача

Витамины С, Д и микроэлемент цинк часто рекомендуют пациентам, страдающим коронавирусом. Врач рассказал, нужно ли это на самом деле и какой эффект от приема этих добавок.

Добавки не стоит пить при коронавирусе

Часть витаминов, которые часто рекомендуют пациентам с коронавирусом, не влияют на то, как человек будет болеть COVID-19. По крайней мере так считает главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

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Не более чем гомеопатия

По его словам, витамины С, Д и микроэлемент цинк не влияют на ход ковида, как и народная медицина или гомеопатия.

Более того от витамина С в больших дозах у человека может появиться аллергическая сыпь на коже, а от цинка часто появляется сильная тошнота.

Не оставайтесь в каменном веке! На самом деле витамин С, витамин Д и цинк так влияет на ход ковида, как гомеопатия или народная медицина. Поэтому, когда у вас подтвердят коронавирус, вспомните, что мы сейчас в 2021 году,

– отметил врач.

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