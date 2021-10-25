Нужны ли витамины и цинк при COVID-19: ответ врача
Источник:Блог Тараса Жиравецкого
Витамины С, Д и микроэлемент цинк часто рекомендуют пациентам, страдающим коронавирусом. Врач рассказал, нужно ли это на самом деле и какой эффект от приема этих добавок.
Добавки не стоит пить при коронавирусе
Часть витаминов, которые часто рекомендуют пациентам с коронавирусом, не влияют на то, как человек будет болеть COVID-19. По крайней мере так считает главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.
Внимание Женщины все чаще имеют проблемы со щитовидной железой: как этому помочь
Не более чем гомеопатия
По его словам, витамины С, Д и микроэлемент цинк не влияют на ход ковида, как и народная медицина или гомеопатия.
Более того от витамина С в больших дозах у человека может появиться аллергическая сыпь на коже, а от цинка часто появляется сильная тошнота.
Не оставайтесь в каменном веке! На самом деле витамин С, витамин Д и цинк так влияет на ход ковида, как гомеопатия или народная медицина. Поэтому, когда у вас подтвердят коронавирус, вспомните, что мы сейчас в 2021 году,
– отметил врач.
Количество больных растет
- В Украине за последние сутки подтвердили 14 634 новых COVID-случая. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской и Житомирской областях.
- С начала пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 2 784 039 случаев инфицирования коронавирусной болезнью.
- Сейчас в красную зону входят 6 регионов: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская.
- Ровненская и Николаевская области переходят в красную зону карантина с завтрашнего дня, с 26 октября.