Люди, которые получили прививки от компании AstraZeneca могут не иметь потребности в вакцинации через 6 месяцев, поскольку препарат обеспечивает более длительную защиту против COVID-19.

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Вакцина AstraZeneca может давать долговременный иммунитет

Об этом заявил глава британского фармацевтического гиганта Паскаль Сорио. Он надеется, что эта информация, которую подтверждают реальные наблюдения (их должны опубликовать осенью), докажет способность препарата образовывать мощный Т-клеточный иммунитет.

Т-клеточный иммунитет – что это? Т-клетки это разновидность белых кровяных клеток иммунной системы. Действие этих клеток продолжается даже в том случае, когда количество антител со временем снижается. Именно из-за снижения антител людям и рекомендуют вакцинироваться снова.

Мы надеемся, что наша вакцина обеспечит долгосрочную защиту. Пока что наука предполагает, что она обеспечивает сильную реакцию Т-клеток, что, надеюсь, означает, что ее действие продлится дольше,

– сказал Паскаль Сорио.

Эффективность вакцины AstraZeneca

Ранее исследование Бирмингемского университета показало, что инъекция AZ, вызывающая активность Т-клеток, борющихся с инфекцией, лучше, чем их аналоги из США, произведенные компаниями Pfizer и Moderna.

Другое исследование, проведенное другой фармацевтической группой Johnson & Johnson показывает, что вакцина от AstraZeneca "обеспечивают года защиты".

Компания Pfizer признала, что эффективность ее мРНК-вакцины демонстрирует снижение уровня защиты через пол года, поэтому компания рекомендует бустерную дозу.

Глава британского фармацевтического гиганта также подтвердил высокую эффективность их препарата против нового штамма Дельта.