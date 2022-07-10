Почему некоторые люди чихают, когда смотрят на солнце

Некоторые люди чихают, посмотрев на солнце, лампочку, огонь или любой источник света. Это называется световой чихательный рефлекс (СЧР).

По разным оценкам, со световым чихательным рефлексом живут до 35% людей во всем мире. Но несмотря на такую ​​распространенность этот рефлекс еще плохо изучен.

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Почему возникает световой чихательный рефлекс

Есть несколько предположений о том, почему люди чихают от солнца:

возможно, изменение освещения может стимулировать зрительный нерв. Поэтому создается такое же ощущение, как при попадании в нос раздражителя, – это и провоцирует чихание;

яркий свет вызывает слезы из глаз, ненадолго попадающие в нос. Это вызывает раздражение в носу и, как следствие, чихание.

Хотя ученым пока и не удалось выяснить, какой именно ген отвечает за световой чихательный рефлекс, известно, что он передается по наследству. Если кто-то из родителей чихает, глядя на солнце, с вероятностью 50% у ребенка будет такая же реакция.

Эксперты заявляют, что световой чихательный рефлекс совсем опасен.

Что делать

От СЧР нельзя вылечиться: нет никакого лекарства или хирургических процедур, чтобы остановить рефлекс. Лучший способ справиться со световым чихательным рефлексом – прикрыть глаза от солнца. Можно надеть кепку, панамку или солнцезащитные очки.