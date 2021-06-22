Чихание после вакцинации может указывать на коронавирус

Ученые зафиксировали симптом коронавируса, который возникает только после прививки. Он не сложный, но достаточно надоедливый.
Согласно данным ZOE COVID Symptom Study (крупнейшего в мире мониторинга COVID-19 и приложения для отслеживания симптомов) у привитых пациентов инфекция проявляется в первую очередь через частое чихание. У непривитых людей оно чаще всего считается признаком простуды или аллергии.
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Ученые подчеркнули, что люди, которые вакцинировались и впоследствии снова заболели COVID-19, пусть даже в легкой форме, называли чихание одним из признаков болезни.
Если вы сделали прививки и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения,
– призывали ученые.
Самыми распространенными признаками COVID-19 остаются:
- высокая температура,
- потеря вкуса или обоняния,
- утомляемость,
- головная боль,
- диарея,
- насморк,
- сбивчивое дыхание,
- постоянный кашель.
Ранее ученые назвали самые распространенные симптомы после инфицирования штаммом Delta: общее недомогание, высокая температура, головная боль, боль в горле, кашель и насморк. И хоть, на первый взгляд, эти симптомы похожи на обычную простуду, при COVID-19 они проходят значительно тяжелее.
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