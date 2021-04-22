Так, в Чили уже по меньшей мере 75 человек прививали вакциной для собак. Это произошло еще до того, как в страну были поставлены настоящие вакцины от коронавируса.

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Известно об этих случаях стало только сейчас, когда секретариат здравоохранения региона Антофагаста обратился в прокуратуру.

Случаи использования собачьей вакцины на людях были обнаружены в городе Калама на севере Чили. Врачи заявляют, что использование препаратов для животных на людей крайне опасно.

Есть исследования, которые говорят, что влияние на людей может быть локальным, например, вызвать раздражения на месте укола, а может и привести к системным эффектам,

– заявила министр здравоохранения региона Антофагаста Россана Диас.

Представители секретариата здравоохранения региона Антофагаста обратили внимание, что работники двух ветеринарных клиник не использовали маски. Свое поведение они объяснили тем, что уже получили прививку против коронавируса, которую провела местный ветеринар Мария Фернанда Муньос.

Врач ввела людям препарат, который используют для защиты от коронавируса собак, но от другого типа инфекции, которая встречается только у животных.

Коронавирус в Чили: что известно

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 141 403 случаев заражения коронавирусом. Более 1 миллиона пациентов уже выздоровели, но 25 353 больных умерли.

Чили входит в тройку мировых лидеров по темпам вакцинации от коронавируса. 9 апреля количество выявленных заражений в Чили впервые превысило 9 тысяч человек.

"Мы переживаем критический момент пандемии. Я призываю вас поберечь себя, своих близких, свои семьи", – на днях заявил министр здравоохранения Энрике Парис.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала