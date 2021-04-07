Как минимум 170 женщин в Чили получили нежелательную беременность после приема противозачаточного препарата. Его выдали по государственной программе.

Ситуация может быть серьезнее, поскольку другие женщины, которые получили средства контрацепции, живут в отдаленных районах без доступа к интернету. Поэтому и не могут сообщить о потенциальной проблеме.

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Аборты в Чили

Героинями материала CNN стали две женщины, которые не планировали рожать из-за бедности. Теперь они не могут прервать беременность и пытаются накопить средства на воспитание будущих детей.

Аборт в Чили можно сделать только по трем причинам:

если беременность наступила в результате изнасилования; она угрожает жизни матери; при патологиях плода.

Какие последствия для должностных лиц и фармкомпании

Пострадавшие, которых удалось найти, планируют подать коллективный иск к государству. Чиновники отказываются от ответственности за то, что случилось. Пока женщин поддерживают только правозащитники.

Был ли противозачаточный препарат испорчен во время хранения или дело просто в бракованной партии, неизвестно. Срок годности медикамента заканчивался только в 2022 году. Фармацевтическую компанию, которая его выпустила, оштрафовали на 92 тысячи долларов США.