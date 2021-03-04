24 лютого в Україні стартувала масова кампанія вакцинації проти коронавірусу. Поки що для імунізації використовують лише один препарат від Oxford/AstraZeneca (Covishield). Через те, що вакцину постачають з індійського заводу, виникло безліч фейків і маніпуляцій. Це поставило під загрозу кампанію вакцинації в Україні.

Компанія AstraZeneca розповіла журналістам 24 каналу, чи відрізняється вакцина, яку постачають з Індії, від "оригінальної британської" вакцини.

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"Для забезпечення рівного, широкого та своєчасного доступу до вакцини" проти COVID-19 у всьому світі компанія "AstraZeneca" уклала 4 субліцензійні партнерські угоди з досвідченими виробниками вакцин.

Згідно з цими угодами, організації-субліцензіати здійснюють виробництво та розподіл вироблених ними партій вакцин. Одним із таких субліцензіатів є й Інститут сироватки Індії. В компанії уточнили, що це найбільший у світі виробник вакцин за кількістю вироблених доз.

Інститут сироватки Індії постачає вакцини у більш ніж 170 країн світу. Крім технології виробництва вакцини від COVID-19, Інституту сироватки Індії були також передані права на реєстрацію та постачання виробленої вакцини,

– розповіли представники компанії AstraZeneca.

AstraZeneca про якість Covishield

У компанії наголошують, що під торговельною назвою COVISHIELD™ Інститут сироватки Індії виробляє вакцину, яку розробили фахівці з AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

На усіх етапах виробничого процесу AstraZeneca та Інститут сироватки індії проводять контроль якості.

Компанія AstraZeneca та Інститут сироватки Індії проводили контроль якості, який є обов'язковим на усіх етапах виробничого процесу. Контроль якості є обов'язковим незалежно від того, хто є виробником (організація-партнер чи AstraZeneca),

– заявили в компанії.

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Хто розподіляє вакцини за країнами

В AstraZeneca пояснили, що усі організації-субліцензіати, зокрема й Інститут сироватки Індії, самостійно розподіляють вироблені ними партії вакцини.

Натомість умови постачання визначаються двосторонніми угодами з урядами країн та залежать від схвалення національним регулятором у сфері охорони здоров’я.

Що потрібно знати про вакцину Covishield

Джерело: Serum Institute of India

В основі препарату – ослаблена версія вірусу застуди (аденовірусу) шимпанзе. Його модифікували таким чином, аби він був схожим на вірус SARS-CoV-2, але від нього не можна було захворіти.

Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла проти інфекції, налаштовуючи її для атаки справжнього коронавірусного збудника, якщо він потрапить в клітини організму.

Середня ефективність препарату проти симпатичних випадків коронавірусу після введення 2 повних доз становить 63,09%. Але разом з тим міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали ефективність вакцини 90% у тому випадку, коли людям вводили половину, а потім повну дозу вакцини.

Аналіз результатів програми вакцинації у Великій Британії показує, що вона може суттєво запобігти важкому перебігу хвороби . Ефективність препарату AstraZeneca у контексті розвитку ускладнень наразі вища ніж у Pfizer – 94% проти 85% відповідно.

. Ефективність препарату AstraZeneca у контексті розвитку ускладнень наразі вища ніж у Pfizer – 94% проти 85% відповідно. Нещодавно міжнародні дослідження підтвердили високу ефективність вакцини проти коронавірусної інфекції для літніх людей віком від 70 років.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал