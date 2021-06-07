У МОЗ уточнили, що потрібно відрізняти нинішнє свідоцтво від "COVID-сертифіката" (так званого "COVID-паспорта" або “зеленого сертифіката” тощо). Нині в Україні лише розробляють такий документ.

До теми Як отримати свідоцтво про вакцинацію: актуальні вимоги

Формат COVID-паспорта розробляють з урахуванням вимог ЄС та ВООЗ. Його планують запустити з 1 липня 2021 року.

Натомість Міжнародний сертифікат про вакцинацію вже розроблений і його вже можна отримати. У відомстві зазначили, що він відповідає міжнародним медико-санітарним нормам.

В чому різниця

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

Вже затверджене. Тобто його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19;

Свідчить про те, що людина повністю вакцинована від COVID-19;

Можна отримати лише в паперовому форматі;

Видається в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я;

Використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

COVID-паспорт:

Зараз розробляється в Україні за зразком Digital Green Certificate ЄС та Smart Vaccination Certificate ВООЗ, планується до запуску в липні;

Міститиме інформацію не лише про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19;

Видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код;

Можна буде отримати в паперовій формі в закладах охорони здоров’я, а в електронній - через додаток “Дія”;

Через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ;

Ба більше, в Україні планують зробити 2 версії такого сертифікату: внутрішній - для користування всередині країни, і зовнішній – для виїзду за кордон;

