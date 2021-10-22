Чиновника подозревают в хищении 7,5 миллиона на закупке лекарств для онкобольных

Заместителя директора Департамента здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета подозревают в хищении средств на закупках лекарств для онкобольных. Сумма хищения составляет более 7,5 миллиона гривен.

Чиновнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит уголовная ответственность за служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении заместителю директора Департамента здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) – начальнику управления лечебно-профилактической работы по факту служебной халатности при закупке лекарственных средств для лечения онкологических больных (ч. 2 ст. 367 УК Украины),

– говорится в сообщении.

Что случилось:

Согласно данным следствия, Департамент здравоохранения по результатам проведения процедуры закупки в ноябре 2020 года заключил договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных и осуществил их закупку.

Экспертиза пришла к выводу, что лекарства закупили по завышенным ценам. В целом территориальной общине города Киева нанесено более 7,5 миллиона гривен убытков.

Что грозит чиновнику, если вину докажут

За нарушение 2 части 367 статьи УК Украины злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 НМДГ или без такового.

К слову, недавно на Житомирщине правоохранители разоблачили схему продажи бесплатных лекарств для онкобольных. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных. Так, медики назначали препараты реальным больным, которые проходили противоопухолевую терапию, но не выдавали их пациентам. Впоследствии лекарства по документам списывали, а в реальности продавали их представителям частных аптечных сетей в нескольких областях Украины по значительно заниженным ценам.