Еще недавно пульмонологическое отделение Черновицкой областной клинической больницы принимало исключительно больных коронавирусом. Но сейчас оно возвращается к своей обычной работе – лечению болезней бронхов и легких.

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Ковид "закончился", и отделение пульмонологии работает в обычном режиме!!!,

– радостно написала на своей странице в фейсбуке заведующая пульмонологического отделения Светлана Коваленко.

Директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный рассказал, что в области действительно сворачивают дополнительные койкоместа. По его словам, количество новых больных стало меньше, и уже не так много людей нуждаются в госпитализации.

Сейчас загруженность госпитальных баз Черновицкой области составляет 24,2%. Из 1 736 развернутых коек заняты только 420. А вот в пик пандемии госпитальные базы были загружены на 88 – 90%.

К счастью, ситуация улучшилась. Отделения, которые были перепрофилированы под лечение больных коронавирусом, снова начинают работать в плановом режиме,

– рассказал Олег Черный.

Коронавирус в Черновицкой области: что известно

Источник: СНБО Украины