Число больных уменьшилось: на Буковине закрыли COVID-отделение

В сравнении с первыми месяцами апреля количество больных коронавирусом в Черновицкой области значительно снизилось. Поэтому отделения, которые были перепрофилированы для больных COVID-19, возвращаются к плановому лечению.
Еще недавно пульмонологическое отделение Черновицкой областной клинической больницы принимало исключительно больных коронавирусом. Но сейчас оно возвращается к своей обычной работе – лечению болезней бронхов и легких.
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Ковид "закончился", и отделение пульмонологии работает в обычном режиме!!!,
– радостно написала на своей странице в фейсбуке заведующая пульмонологического отделения Светлана Коваленко.
Директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный рассказал, что в области действительно сворачивают дополнительные койкоместа. По его словам, количество новых больных стало меньше, и уже не так много людей нуждаются в госпитализации.
Сейчас загруженность госпитальных баз Черновицкой области составляет 24,2%. Из 1 736 развернутых коек заняты только 420. А вот в пик пандемии госпитальные базы были загружены на 88 – 90%.
К счастью, ситуация улучшилась. Отделения, которые были перепрофилированы под лечение больных коронавирусом, снова начинают работать в плановом режиме,
– рассказал Олег Черный.
Коронавирус в Черновицкой области: что известно
Источник: СНБО Украины
- За минувшие сутки, 16 мая, в Черновицкой области зафиксировали 89 новых больных COVID-19. Еще 2 человека умерли. Между тем 287 буковинцев выписали.
- Всего на Буковине зарегистрировали 79 051 случай заражения коронавирусом, 1 756 из которых закончились летально.
- Преодолели недуг уже 75 865 жителей региона.