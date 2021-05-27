Хорошо известно, что семейная история (например, здоровье родителей) влияет на риск болезней сердца и сосудов. В последнее время ученые находят все больше доказательств того, что структура семьи тоже может определять этот риск. В первую очередь речь идет о количестве братьев и сестер, их возрасте и порядке рождения.

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Новое исследование

В новом исследовании ученые проанализировали данные 1,36 миллиона человек, родившихся в 1932–1960 годах. Эту информацию они получили из Шведского регистра многих поколений.

Предыдущие исследования касались риска смерти от разных причин до определенного возраста. В новой работе ученые хотели показать и то, как с количеством и старшинством братьев и сестер связана заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями.

В 1990 году людям, которых включили в исследование, было по 30–58 лет. Ученые рассмотрели их смертность, а также заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, инфарктами и инсультами, которые не привели к смерти в течение 25 последующих лет.

Как порядок рождения влияет на риск смерти

Исследование показало, что у первенцев риск несмертельных сердечно-сосудистых болезней ниже, чем у братьев и сестер, родившихся позже.

У мужчин, которые были самыми старшими, риск смерти был выше, чем у вторых и третьих братьев.

У женщин, родившихся в семье первыми и третьими, этот риск был одинаков.

При изучении размеров семей оказалось, что по сравнению с теми, кто был единственным ребенком в семье, у людей с одним или двумя братьями или сестрами сердечно-сосудистый риск был ниже. Однако наличие четырех или более братьев или сестер было связано с повышенным риском. Аналогичным образом, риск смерти у людей, у которых нет братьев и сестер, был выше.

Это было контрольное исследование, поэтому оно не доказывает то, что состав семьи – причина повышенного риска болезней. Оно демонстрирует лишь то, что между количеством братьев и сестер, очередностью их рождения и состоянием здоровья есть связь. Чем она обусловлена –на сегодняшний день неизвестно.