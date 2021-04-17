Число умерших от коронавируса в мире достигло 3 миллионов
С начала пандемии COVID-19 во всем мире умерло более 3 миллионов человек. Общее же количество инфицированных в мире превысило 140 миллионов.
Источник:Worldometers
Где наихудшая ситуация
За последние недели заболеваемость коронавирусом особенно возросла в таких странах как Индия, Турция и Италия.
К теме ВОЗ: мир приближается к самому высокому уровню распространения COVID-19
Тяжелой остается также ситуация в Бразилии – там за сутки умерло более 3 тысяч больных, всего за время пандемии – 370 тысяч.
Наиболее пострадали от коронавируса США. С начала эпидемии там умерли почти 580 тысяч человек, заразились свыше 32 миллионов.
Среди европейских стран больше всего заболевших зарегистрировали в Великобритании – более 127 тысяч и Италии – более 116 тысяч.
В Украине почти за год эпидемии умерло почти 40 тысяч пациентов с COVID-19.
Статистика заболеваемости в мире / Скриншот Worldometers
Заболеваемость растет 7 недель подряд
Ранее в ВОЗ заявили, что рост заболеваемости коронавирусом продолжается седьмую неделю подряд, а рост смертности четвертую неделю подряд.
На прошлой неделе поступили сообщения о более чем 4,5 млн новых случаев заболевания, что на 11% больше, чем за предыдущие 7 дней. Смертность выросла на 7%.
Поделиться новостью