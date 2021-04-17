С начала пандемии COVID-19 во всем мире умерло более 3 миллионов человек. Общее же количество инфицированных в мире превысило 140 миллионов.

Где наихудшая ситуация

За последние недели заболеваемость коронавирусом особенно возросла в таких странах как Индия, Турция и Италия.

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Тяжелой остается также ситуация в Бразилии – там за сутки умерло более 3 тысяч больных, всего за время пандемии – 370 тысяч.

Наиболее пострадали от коронавируса США. С начала эпидемии там умерли почти 580 тысяч человек, заразились свыше 32 миллионов.

Среди европейских стран больше всего заболевших зарегистрировали в Великобритании – более 127 тысяч и Италии – более 116 тысяч.

В Украине почти за год эпидемии умерло почти 40 тысяч пациентов с COVID-19.

Статистика заболеваемости в мире / Скриншот Worldometers

Заболеваемость растет 7 недель подряд

Ранее в ВОЗ заявили, что рост заболеваемости коронавирусом продолжается седьмую неделю подряд, а рост смертности четвертую неделю подряд.

На прошлой неделе поступили сообщения о более чем 4,5 млн новых случаев заболевания, что на 11% больше, чем за предыдущие 7 дней. Смертность выросла на 7%.