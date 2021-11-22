Исследовательская группа из австралийского Университета Маккуори проверила, как сочетается популярное дезинфицирующее вещество бензалкония хлорид с антибиотиками и собственно бактериями.

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Чистящие средства влияют на действие антибиотиков

Ученых интересовали распространенные и достаточно безвредные бактерии, которые обитают в почве, воде и человеческом кишечнике, однако у пациентов с ослабленным иммунитетом могут вызвать опасные заболевания, включая пневмонию. В исследовании они фигурируют под коллективным названием ESKAPE, по первым буквам латинских названий этих микробов.

Оказалось, что средства для чистки на основе бензалкония хлорида препятствуют действию аминогликозидных антибиотиков, которые борются с инфекциями, вызванными ESKAPE. К тому же если концентрация дезинфицирующего средства невысока, как, например, во влажных салфетках или каплях для глаз, у бактерий может вырабатываться устойчивость к антибиотикам.

Отказ от таких чистящих средств

Авторы исследования призывают отказаться от средств для чистки на основе бензалкония хлорида в быту, оставив их только для больниц.

Специалисты уже давно бьют тревогу из-за антибиотикорезистентности бактерий: так, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что к отдельным препаратам возбудители болезней устойчивы почти на 100%. Существует опасение, что из-за ненадлежащего применения антибиотиков во время пандемии COVID-19 ситуация с устойчивостью бактерий к медикаментозному лечению может усугубиться.

COVID-19 имеет вирусное происхождение, а антибиотики действуют только на бактерии. "Профилактический" прием антибиотиков является нецелесообразным, они не лечат коронавирус, а только могут ухудшить состояние больного.