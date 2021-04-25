По словам Барановой, много проблем в отношениях с женщинами имеют мужчины, которых воспитывали одинокие мамы. Когда эти джентльмены осознают, что самостоятельно не справляются с собственными трудностями, они обращаются к специалистам.

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Выход из проблемы всегда находится совсем рядом, надо просто вовремя увидеть это,

– объясняет психолог.

Кроме того, сегодня фиксируют новый запрос от детей, которые проходили терапию: они просят уделить внимание и познакомиться с родителями.

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