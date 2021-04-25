По словам Барановой, много проблем в отношениях с женщинами имеют мужчины, которых воспитывали одинокие мамы. Когда эти джентльмены осознают, что самостоятельно не справляются с собственными трудностями, они обращаются к специалистам.
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Выход из проблемы всегда находится совсем рядом, надо просто вовремя увидеть это,
– объясняет психолог.
Кроме того, сегодня фиксируют новый запрос от детей, которые проходили терапию: они просят уделить внимание и познакомиться с родителями.
Что еще рассказала психолог
- Женщины эмоциональнее. Они легко отчаиваются и тогда делают "бурю в стакане воды".
- Еще определенный процент гостей психологов составляют женщины-лидеры, которые красивы и умны, однако не могут построить романтическое счастье.
- Мужчины очень часто жалуются, что спутницы их не понимают и что-то постоянно требуют.
- В то же время общей проблемой для мужчин и женщин является неоправданное ожидание друг от друга.
- Примерно 80% людей обращаются к психологам из-за проблем с отношениями.