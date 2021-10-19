Почему от пива вырастает живот

Существует мнение, что в пиве содержится эстроген – женский половой гормон, поэтому у мужчин, которые его пьют, нарушается гормональный баланс, появляется грудь и растет живот. Но это не совсем так.

Фитоэстроген в пиве

В пиве есть хмель, а он содержит вещество под названием фитоэстроген, который по своему строению похож на эстроген – женский половой гормон. Это вещество также содержится в соевых бобах, овсе, ячмене, чечевице и рисе. Существует гипотеза, что растения используют его для защиты от травоядных животных.

Читайте также: Недостаток йода и лишний вес: неочевидные причины, мешающие похудеть

После открытия фитоэстрогена в 1926 году ученым стало интересно, может ли он имитировать эстроген в организме человека. Считалось, что дополнительные порции эстрогена, которые человек получает с пищей, с одной стороны, могут быть опасны, но с другой – его можно использовать в лечебных целях, например, чтобы минимизировать эффекты низкого уровня эстрогена во время менопаузы.

Но исследования не дали обнадеживающих результатов. Большой метаанализ, в который вошли 38 клинических исследований, не выявил влияния фитоэстрогенов на уровени тестостерона и эстрогена у мужчин, и из-за них не может вырасти грудь или живот.

Почему от пива растет живот

У людей, которые регулярно пьют пиво, появляется "пивной живот" – это абдоминальный тип ожирения, при котором жир откладывается в области талии и верхней части туловища. Ожирение появляется, когда мы потребляем слишком много калорий, но не сжигаем их.

Пиво и другие алкогольные напитки этому способствуют. Когда в организме появляется алкоголь, печень сначала расщепляет его, а только потом жир, это может повлиять на эффективность сжигания жира. На появление "пивного живота" влияет и образ жизни: после нескольких кружек пива с закусками не до физической активности.

Ранее ученые установили, что чем больше времени люди проводят дома, тем больше они склонны к злоупотреблению алкоголем. Особенно пагубно изоляция сказывается на людях, которые злоупотребляли алкоголем раньше.