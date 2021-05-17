Дослідники проаналізували захворюваність на грип у 2020 році в Канаді, США, Австралії та Бразилії. Щоб відстежити епідеміологічну картину, вони використовували глобальний вебінструмент для вірусологічного нагляду за грипом Всесвітньої організації охорони здоров'я FluNet.

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Захворюваність на грип в Північній півкулі

Вчені виявили, що на початку пандемії кількість випадків COVID-19 і грипу в Північній півкулі було приблизно однаковою. Але як тільки були введені основні заходи профілактики, такі як носіння масок, миття рук і дотримання соціальної дистанції, захворюваність на грип різко пішла вниз, в той час, як коронавірус продовжував стрімко поширюватися.

Дослідження показало також, що сезон грипу, який зазвичай триває з жовтня по травень, закінчився на місяць раніше в Канаді й майже на два місяці раніше в Сполучених Штатах. На початку сезону грипу 2020 року, коли почалася друга хвиля COVID-19, в обох країнах захворюваність залишалася близькою до нуля.

Захворюваність на грип в Південній півкулі

Аналіз захворюваності в Південній півкулі показав аналогічні результати. У Бразилії та Австралії сезон грипу зазвичай триває з травня по листопад, але під час пандемії не було традиційного підйому, в той час, як друга хвиля COVID-19 наближалася до свого піку. До кінця року кількість випадків грипу залишалося майже нульовою.

Чому пандемія COVID-19 вплинула на грип

На думку авторів дослідження, ці висновки наочно показують, що профілактичні заходи проти коронавірусу в перспективі можуть бути ефективні для зниження захворюваності на грип та інші сезонними інфекціями.