В Департаменте здравоохранения сообщили, что о первом смертельный случай от "черной плесени" стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти человека.
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"Черная плесень" в Ираке
Прессекретар департамента здравоохранения Ирака ГХИ-кар Аммар Аль-Замили заявил, что первая жертва скончалась в городе Насирия.
Случаи появления черной плесени возникают в результате осложнений, вызванных заражением коронавируса, из-за ослабления иммунитета,
– рассказали в департаменте здравоохранения.
Там также отметили, что в целом по стране известно о 4 случаях заболевания мукормикоз.
Коротко о "черной плесени"
- Мукормикоз вызывает мукорна плесень. Ее можно обнаружить в почве, растениях, навозе, а также – фруктах и овощах, которые гниют.
- Симптомами черного грибка является заложенность и кровоточивость носа, отек глаз, опущение век, размытость и потеря зрения, черные пятна вокруг носа.
- В начале мая много случаев болезни диагностировали в Индии после COVID-19. Большинство из них страдали от сахарного диабета и выздоровели после коронавируса. Чтобы спасти людей от инфицирования мозга, им приходилось удалять глаза.
- По состоянию на конец мая в Индии от "черной плесени" массово гибли люди.
- Академик Национальной академии наук Владимир Широкобоков рассказал, что масштабная вспышка мукормикоз в Индии может быть связан с антисанитарными условиями, которые способствуют развитию инфекции.