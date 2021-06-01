В Департаменте здравоохранения сообщили, что о первом смертельный случай от "черной плесени" стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти человека.

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"Черная плесень" в Ираке

Прессекретар департамента здравоохранения Ирака ГХИ-кар Аммар Аль-Замили заявил, что первая жертва скончалась в городе Насирия.

Случаи появления черной плесени возникают в результате осложнений, вызванных заражением коронавируса, из-за ослабления иммунитета,

– рассказали в департаменте здравоохранения.

Там также отметили, что в целом по стране известно о 4 случаях заболевания мукормикоз.

Коротко о "черной плесени"