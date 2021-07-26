Чрезмерное потребление кофе опасно для мозга

Ученые давно изучают связь кофе с различными патологиями со стороны нервной системы. Но новое исследование крупнейшее в своем роде.

Ученые сопоставили количество ежедневно выпитого кофе с вероятностью уменьшения объема мозга, риском развития инсульта и деменции. В выборку исследования включили более 17 700 человек в возрасте 37 – 73 лет.

Также по теме: Кофе может негативно влиять на здоровье глаз

Негативное влияние чрезмерного потребления кофе

Мы учли различные факторы и обнаружили, что употребление большого количества кофе связано с уменьшением объема головного мозга. Шесть чашек в день и более могут увеличить ваш риск развития инсульта и деменции,

– рассказали авторы исследования.

Исследование показало, что риск деменции на 53% выше у людей, которые выпивают не менее 6 чашек кофе в день. Риск инсульта при таком уровне потребления кофе увеличивался на 17%.

Ученые считают, что эта новость может огорчить многих любителей этого напитка. Однако, людям нужно помнить о балансе между количеством выпитого кофе и его влиянием на здоровье. Умеренность, как и во многих других случаях, является залогом здоровья.

Почему кофе может навредить

Как и генетические данные и рандомизированные исследования, наша работа свидетельствует о том, что кофе может плохо влиять на головной мозг. Точные механизмы этого влияния не известны. Одна простая вещь, которую мы можем сделать для своей защиты – предотвращать обезвоживание, выпивать воду вместе с кофе,

– отметили ученые.

Кофе может обезвоживать организм, благодаря своему мочегонному эффекту. Ученые подчеркнули, что две чашки кофе – это средний уровень потребления кофе человеком в течение дня – нельзя назвать опасной дозой.