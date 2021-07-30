Так, Япония расширила режим чрезвычайного положения до 3 префектур недалеко от Токио, принимающих Олимпийские игры. А также в западной префектуре Осаки, поскольку в столице и по всей стране наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19.

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Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в пятницу, 30 августа, призвал граждан наблюдать за Олимпийскими играми-2020 из дома. Ныне же он объявил и о продлении ограничений на коронавирус в нескольких областях.

Чрезвычайные меры, которые уже приняли в Токио, продолжат и до конца августа 2021 года после Олимпийских игр и вплоть до Паралимпийских игр. Они должны начаться 24 августа.

Коронавирус в Токио: последние новости

В Токио сообщили о рекордном росте случаев заболевания за сутки 3 дня подряд.

За 28 августа там зафиксировали 3 177 новых заражений.

В частности, 29 июля в городе зафиксировали 3 865 случаев коронавируса.

30 июля – 3 300 больных этим недугом.

С прошлой недели число случаев заболевания увеличилось вдвое.

Внимание! Вместе с тем в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что рост заболеваемости COVID-19 в Японии никак не связан с Олимпиадой, сообщили в "Интерфакс".