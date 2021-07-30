Чрезвычайное положение в Японии: ограничения расширили из-за Олимпийских игр-2020

30 июля 2021 , 17:20
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Источник:

Al Jazeera

Ранее в Токио объявили о чрезвычайном положении на время проведения в этом городе Олимпийских игр-2020. Сейчас же ограничения ужесточили и продлили.

Так, Япония расширила режим чрезвычайного положения до 3 префектур недалеко от Токио, принимающих Олимпийские игры. А также в западной префектуре Осаки, поскольку в столице и по всей стране наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19.

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Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в пятницу, 30 августа, призвал граждан наблюдать за Олимпийскими играми-2020 из дома. Ныне же он объявил и о продлении ограничений на коронавирус в нескольких областях.

Чрезвычайные меры, которые уже приняли в Токио, продолжат и до конца августа 2021 года после Олимпийских игр и вплоть до Паралимпийских игр. Они должны начаться 24 августа.

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  • В Токио сообщили о рекордном росте случаев заболевания за сутки 3 дня подряд.
  • За 28 августа там зафиксировали 3 177 новых заражений.
  • В частности, 29 июля в городе зафиксировали 3 865 случаев коронавируса.
  • 30 июля – 3 300 больных этим недугом.
  • С прошлой недели число случаев заболевания увеличилось вдвое.
Внимание! Вместе с тем в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что рост заболеваемости COVID-19 в Японии никак не связан с Олимпиадой, сообщили в "Интерфакс".
Автор: Аліна Оліховська