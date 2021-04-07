Степанов рассказал, введут ли в скором времени чрезвычайное положение и комендантский час
В Украине в последнее время все чаще обсуждают дополнительное усиление карантина. Высказывают идеи относительно возможного введения чрезвычайного положения и комендантского часа.
Источник:твиттер Минздрава
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, о введении более жестких карантинных ограничений пока речь не идет. Он уточнил, что речь идет о таких мерах как чрезвычайное положение или комендантский час.
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Степанов об усилении карантина
В этом контексте министр Минздрава напомнил: чтобы не приходилось ужесточать ограничения, нужно придерживаться тех противоэпидемических правил, которые уже действуют. Граждане должны их выполнять, а соответствующие органы – контролировать.
Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19,
– подчеркнул Максим Степанов.
О том, что вводить комендантский час власть пока не собирается и очень не хочет введения такой меры, заявлял и спикер парламента Дмитрий Разумков. К тому же он добавил: для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение. Чтобы это произошло, нужен соответствующий указ президента.
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Накануне о введении комендантского часа и объявлении чрезвычайного положения заговорил мэр Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что представителям центральной власти, вероятно, придется объявлять чрезвычайное положение в Украине в целом и в столице в частности.
Однако, по его словам, это должно было бы произойти, если ситуация с коронавирусом значительно ухудшилась.
Если цифры будут сейчас зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению,
– отметил Кличко.
Коронавирус в Украине: коротко
- По состоянию на 6 апреля в Украине выявили 1 769 164 случая заражения коронавирусом.
- От осложнений болезни умерли 35 017 человек, зато выздоровели 1 362 379 пациентов.
- За минувшие сутки болезнь обнаружили у 13 276 человек.
- Темпы вакцинации в Украине не соответствуют плану. Первую дозу вакцины получили 304 678 граждан, а вторую всего 2 человека.
- Сейчас в красной зоне карантина с самыми строгими ограничениями находятся 10 регионов: город Киев, а также Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Черкасская и Львовская области.
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