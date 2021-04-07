В Украине в последнее время все чаще обсуждают дополнительное усиление карантина. Высказывают идеи относительно возможного введения чрезвычайного положения и комендантского часа.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, о введении более жестких карантинных ограничений пока речь не идет. Он уточнил, что речь идет о таких мерах как чрезвычайное положение или комендантский час.

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Степанов об усилении карантина

В этом контексте министр Минздрава напомнил: чтобы не приходилось ужесточать ограничения, нужно придерживаться тех противоэпидемических правил, которые уже действуют. Граждане должны их выполнять, а соответствующие органы – контролировать.

Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19,

– подчеркнул Максим Степанов.

О том, что вводить комендантский час власть пока не собирается и очень не хочет введения такой меры, заявлял и спикер парламента Дмитрий Разумков. К тому же он добавил: для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение. Чтобы это произошло, нужен соответствующий указ президента.

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Накануне о введении комендантского часа и объявлении чрезвычайного положения заговорил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что представителям центральной власти, вероятно, придется объявлять чрезвычайное положение в Украине в целом и в столице в частности.

Однако, по его словам, это должно было бы произойти, если ситуация с коронавирусом значительно ухудшилась.

Если цифры будут сейчас зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению,

– отметил Кличко.

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