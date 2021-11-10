Новое исследование связи сердечно-сосудистых заболеваний и курения

Чтобы оценить связь между различными видами курения и риском инсульта, ученые проанализировали медкарты около 80 тысяч американцев, которые перенесли инсульт с 2015 по 2018 год и были курильщиками.

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Большинство участников курили обычные сигареты (60,9%), 9,7% предпочитали электронные системы нагревания, еще 39,3% курили то и другое.

Электронные сигареты больше вредят сердцу

Ученые обнаружили, что вейпинг на 15% повышает риск развития этого опасного состояния в возрасте около 48 лет (при курении табачных изделий риск инсульта увеличивается в среднем в 59 лет).

Исследование также показало, что у женщин любого возраста вероятность инсульта при использовании вейпов выше по сравнению с курением табачных сигарет – 36,3% против 33,9%.

Почему происходит поражение

Ученые предположили, что химические соединения, содержащиеся в электронных системах нагрева, могут вызвать повреждение кровеносных сосудов и ослаблять их, что приводит к атеросклерозу.

По всей вероятности, влияние этих веществ в молодом возрасте может вызвать необратимое повреждение сосудов во всем теле и в мозге. Очень важно, чтобы молодые люди понимали, что электронные сигареты не являются безопасной альтернативой курению, и лучший способ сохранить здоровье мозга и избежать инсульта – это полный отказ от любой никотиновой продукции,

– подчеркнули ученые.

Недавно в электронных сигаретах обнаружили тысячи неизвестных соединений. О некоторых из них производители даже не упоминали.