Сценарий 1. Лучший вариант
Вакцины сохранят свою эффективность против новых вариантов (без повышенной заразности или тяжести течения).
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Противовирусные препараты не дают людям серьезно заболеть, и эти препараты остаются эффективными. Происходят только незначительные сезонные/региональные вспышки.
Сценарий 2. Основной оптимистический
Волны инфекции продолжают возникать из-за ослабления иммунитета и/или возникновения новых вариантов. Будут хорошие и плохие годы; некоторые варианты будут вызывать более тяжелое заболевание. Иммунитет защищает большинство людей, но начинает появляться стойкость к противовирусным препаратам.
Сценарий 3. Основной пессимистический
Повторяются разрушительные волны заражения, вызванные непредсказуемым появлением новых вариантов вируса.
Существующий иммунитет и новые вакцины продолжают защищать большинство людей, но устойчивость к противовирусным препаратам распространена.
Сценарий 4. Самый плохой вариант
Высокие уровни передачи инфекции, незавершенная глобальная вакцинация и передача среди животных приводят к повторному появлению вариантов (некоторые вызывают тяжелое заболевание). Наблюдаются повышенные долгосрочные последствия инфекции.
Независимо от того, какой сценарий окажется правильным, SAGE предполагает, что для достижения стабильного состояния потребуется значительное время (от 2 до 10 лет), а переходный этап, вероятно, будет очень динамичным и непредсказуемым.
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