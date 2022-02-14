Что будет дальше с пандемией коронавируса: четыре возможных сценария

Британская научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) описывает четыре возможных сценария. Все они предполагают, что коронавирус скоро не исчезнет.

Сценарий 1. Лучший вариант

Вакцины сохранят свою эффективность против новых вариантов (без повышенной заразности или тяжести течения).

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Противовирусные препараты не дают людям серьезно заболеть, и эти препараты остаются эффективными. Происходят только незначительные сезонные/региональные вспышки.

Сценарий 2. Основной оптимистический

Волны инфекции продолжают возникать из-за ослабления иммунитета и/или возникновения новых вариантов. Будут хорошие и плохие годы; некоторые варианты будут вызывать более тяжелое заболевание. Иммунитет защищает большинство людей, но начинает появляться стойкость к противовирусным препаратам.

Сценарий 3. Основной пессимистический

Повторяются разрушительные волны заражения, вызванные непредсказуемым появлением новых вариантов вируса.

Существующий иммунитет и новые вакцины продолжают защищать большинство людей, но устойчивость к противовирусным препаратам распространена.

Сценарий 4. Самый плохой вариант

Высокие уровни передачи инфекции, незавершенная глобальная вакцинация и передача среди животных приводят к повторному появлению вариантов (некоторые вызывают тяжелое заболевание). Наблюдаются повышенные долгосрочные последствия инфекции.

Независимо от того, какой сценарий окажется правильным, SAGE предполагает, что для достижения стабильного состояния потребуется значительное время (от 2 до 10 лет), а переходный этап, вероятно, будет очень динамичным и непредсказуемым.

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