Всего через 24-72 часов после прекращения чистки зубов в полости рта происходят существенные изменения. Они могут навредить здоровью ваших зубов.

Как происходило исследование

В новом исследовании приняли участие 40 человек, у которых было воспаление десен (гингивит) разной степени. В эксперименте ученые сначала попросили их в течение трех недель тщательно следить за гигиеной полости рта (чистить зубы в соответствии с рекомендациями).

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После этого симптомы гингивита у них значительно ослабились. Далее участники исследования перестали чистить зубы на четыре недели, что вновь привело к обострению гингивита.

В течение эксперимента ученые периодически проводили анализ микробиома полости рта участников исследования – изучали изменение состава бактерий. Также они проверили, как изменяется содержание различных воспалительных маркеров и противовоспалительных соединений в слюне и зубном налете.

Что происходит, если не чистить зубы

Ученые обнаружили, что через 24-72 часа после отказа от чистки зубов во рту сильно сократилось количество полезных бактерий рода Rothia, которые связаны с хорошим здоровьем десен. Кроме этого, в зубном налете уменьшилось количества бетаина – вещества, которое обладает противовоспалительным действием. Параллельно с этим количество вредных бактерий и маркеров воспаления в полости рта увеличивалось.

Ученые отмечают: ни у кого из участников исследования на этом этапе (в течение 3 дней) еще не появились симптомы гингивита. Однако выявленные изменения соответствовали нарушениям, которые встречаются у пациентов с тяжелым воспалением десен.

Мы также обнаружили внезапное "старение" микробиома полости рта. Менее чем за месяц изменения соответствовали старению примерно на год,

– отметили авторы исследования.