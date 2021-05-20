В сентябре прошлого года появились данные о том, что у людей, которые переносят грипп и COVID-19 риск смертности вдвое выше по сравнению с пациентами, которые заражены только коронавирусом.

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Однако, у специалистов были очень скудные данные о том, какую угрозу несет коинфекция – обьединенное заражение одной клетки различными видами патогенов, которое впоследствии может привести к суперинфекции, способной привести к появлению резистентных штаммов вирусов, которые плохо поддаются лечению.

Какие инфекции чаще всего возникают с коронавирусом

Чтобы узнать больше, ученые из Университета Висконсина (University of Wisconsin) провели обзор 118 исследований, проведенных до февраля 2021 года. Результаты показали, что почти каждый пятый (19%) человек с подтвержденным COVID-19 также переносит вторичные инфекции в дыхательных путях. Из них 10% составляют вирусы, 8% – бактерии и 4% – грибки.

Каковы риски для больного

Коинфекция и суперинфекция более чем в 3 раза увеличивает вероятность смерти у пациентов с COVID-19.

Потребность в искусственной вентиляции легких у больных с коинфекцией на 45% выше, чем у пациентов с суперинфекциями.

Наличие других патогенов также связаны со значительным увеличением срока госпитализации с COVID-19.

Наши результаты подтверждают необходимость диагностического тестирования для выявления и лечения сопутствующих респираторных инфекций у пациентов с SARS-CoV-2,

– отметили ученые.