В эфире одного из телеканалов он рассказал, что "год борется с COVID-19, а они (нардепы) год борются с ним".

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Меня уже год испытывают – что будет с моей нервной системой,

– сказал Максим Степанов.

Глава Минздрава отметил, что с его нервной системой все в порядке. Наконец "большая победа" – собрали 150 подписей.

Обратите внимание! Давид Арахамия заявил, что вопрос об отставке Максима Степанова будут обсуждать на заседаниях фракции "Слуга народа" в середине мая 2021 года.

Степанов рассказал о своей работе

Способность медицинской системы делать ПЦР-тестирование увеличена в 400 раз за год. У нас на пике третьей волны эпидемии на кислороде находились 44 тысячи человек.

Максим Степанов "Год назад система имела лишь 3,5 тысячи коек с кислородом. Что касается вакцинации, мы сделали слайды – что сделано Минздравом, чтобы обеспечить страну вакцинами. Это статус обеспечения в 2021 году. Здесь изложено включительно то, на что у нас заключены, проплаченные контракты – это 32 млн доз вместе с COVAX"

"Я выдержу, потому что я точно знаю, что в этой стране можно построить нормальную медицину, которая будет действительно помогать, и у людей не будет страха заболеть", – добавил Степанов.

Основания отставки Степанова

Главе Минздрава Максиму Степанову уже год предлагают уйти в отставку. Претензий к нему накопилось немало:

коллапс в медицинской системе в начале эпидемии;

не слишком действенный карантин;

проваленная вакцинация.

К слову, впервые об отставке министра заговорили осенью прошлого года, тогда произошло несколько громких скандалов. В частности, Степанова обвиняли в коррупционных схемах: закупка медицинских костюмов по завышенной цене, непрозрачный конкурс на должность главы НСЗУ. Больше об этом можно почитать здесь.