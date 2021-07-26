Об этом сообщил врач Сэм Парниа, директор отдела интенсивной терапии и реанимации в Медицинской школы Нью-Йорка. По его словам, люди, которые были на грани смерти, иногда описывают встречи с умершими родственниками.

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Ощущение покоя и комфорта

Что касается физического процесса, Парниа сказал, что конечным результатом является уменьшение количества кислорода, который попадает в мозг, когда человек умирает, и это приводит к отключению мозговых цепей, и он теряет сознание.

Но врач отметил, что существует психический процесс, который побуждает людей, переживших околосмертные переживания, переставать ее бояться.

Когда мы умираем, этот опыт не является неприятным для подавляющего большинства людей. Для тех из нас, кто умирает естественной смертью, даже если мы чувствовали боль, процесс окончания жизни становится очень комфортным, блаженным и мирным. Люди описывают ощущения яркого, теплого, света, который тянет,

– отметил специалист.

Загробная жизнь

Некоторые люди, которые побывали на грани жизни и смерти рассказывают о том, что видели "загробную жизнь". Так, женщина, по имени Ребекка потеряла сознание под водой и, по ее словам, увидела то, что на "другой стороне". Она утверждала, что парила в облаках, смотря на Землю под собой.

Кроме того, в тот момент она почувствовала сильное счастье и присутствие всех близких людей. Женщина уточнила, что конкретно никого из них не видела, но имела чувство покоя и комфорта.

Сэм Парния пояснил, что существуют научные объяснения этих реакций, и видеть людей во время смерти – не является свидетельством загробной жизни.