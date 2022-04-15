В эфире единственного телемарафона Ляшко отметил, что COVID-19 продолжает регистрироваться, но не в таких количествах. С начала апреля заболеваемость коронавирусом значительно снизилась.
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В начале полномасштабной войны России с Украиной в стране регистрировали около 4 тысяч случаев ежедневно. Теперь – около 400.
В начале войны, первую неделю, регистрировалось плюс-минус 4 тысяч случаев в сутки. Затем спад произошел до 2,5 тысячи случаев. Сейчас уже последнюю неделю апреля мы видим 400 случаев ковида,
– сообщил Ляшко.
Не все заведения могут давать статистику
Министр охраны отметил, что это неточная статистика, поскольку есть заведения, которые не могут ее представлять. Например, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях не полностью отчитываются по коронавирусу. И даже если там будут фиксировать какие-нибудь случаи, то вряд ли медицинские учреждения будут подавать эту информацию. И Минздрав не требует этого в условиях военного положения.
Сколько человек находятся в больницах с COVID-19
По словам Ляшко, сейчас в больницах от коронавируса лечатся 2900 граждан, получающих кислородную терапию. К сожалению, тяжелые больные до сих пор есть.
Но в целом теперь болезнь протекает легче, особенно у вакцинированных – их госпитализируют значительно реже.
Украинцы продолжают делать прививки
Граждане продолжают вакцинироваться против коронавируса. В частности, в течение марта прививки сделали 355 тысяч человек.
Люди приходят, вакцинируются, возможно, не в таком количестве, как нам хотелось бы. За март месяц вакцинировалось 355 тысяч человек,
– рассказал министр.
В апреле вакцинироваться успели уже 77 тысяч украинцев.