А что с COVID-19: Ляшко рассказал, преодолела ли Украину пандемию коронавируса

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какая сейчас ситуация с распространением коронавируса в стране. Болезнь никуда не исчезла, но заболеваемость пошла на убыль.

В эфире единственного телемарафона Ляшко отметил, что COVID-19 продолжает регистрироваться, но не в таких количествах. С начала апреля заболеваемость коронавирусом значительно снизилась.

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В начале полномасштабной войны России с Украиной в стране регистрировали около 4 тысяч случаев ежедневно. Теперь – около 400.

В начале войны, первую неделю, регистрировалось плюс-минус 4 тысяч случаев в сутки. Затем спад произошел до 2,5 тысячи случаев. Сейчас уже последнюю неделю апреля мы видим 400 случаев ковида,

– сообщил Ляшко.

Не все заведения могут давать статистику

Министр охраны отметил, что это неточная статистика, поскольку есть заведения, которые не могут ее представлять. Например, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях не полностью отчитываются по коронавирусу. И даже если там будут фиксировать какие-нибудь случаи, то вряд ли медицинские учреждения будут подавать эту информацию. И Минздрав не требует этого в условиях военного положения.

Сколько человек находятся в больницах с COVID-19

По словам Ляшко, сейчас в больницах от коронавируса лечатся 2900 граждан, получающих кислородную терапию. К сожалению, тяжелые больные до сих пор есть.

Но в целом теперь болезнь протекает легче, особенно у вакцинированных – их госпитализируют значительно реже.

Украинцы продолжают делать прививки

Граждане продолжают вакцинироваться против коронавируса. В частности, в течение марта прививки сделали 355 тысяч человек.

Люди приходят, вакцинируются, возможно, не в таком количестве, как нам хотелось бы. За март месяц вакцинировалось 355 тысяч человек,

– рассказал министр.

В апреле вакцинироваться успели уже 77 тысяч украинцев.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала