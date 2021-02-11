Что делает человека "супер-распространителем" COVID-19: неожиданные выводы ученых
Ученые и эксперты в области общественного здравоохранения называют некоторых людей "супер-распространителем". Такие пациенты могут передавать COVID-19 с невероятной скоростью и последствиями.
Исследователи из Университета Тулейн, Гарвардского университета, Массачусетского технологического института и Массачусетской больницы общего профиля выяснили, что ожирение, возраст и COVID-19 коррелируют со склонностью выдыхать больше дыхательных капель, что является основой для распространения SARS-CoV-2.
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Использовав данные с наблюдательного исследования, в котором приняли участие 194 здоровых человека и по экспериментальному исследованию нечеловеческих приматов с COVID-19, исследователи обнаружили, что частицы аэрозоля при выдохе сильно различаются между субъектами.
Результаты исследования:
- У старших людей с высшим индексом массы тела (ИМТ) и с возрастающей степенью заражения COVID-19 количество респираторных капель при выдохе три раза больше, чем в других в исследуемых группах.
- Всего 18% людей оказались ответственными за 80% аэрозольных частиц в группе. Это соответствует правилу 20/80, которое наблюдается в других эпидемиях инфекционных заболеваний, где 20% инфицированных людей ответствены за 80% передачи инфекции.
- Количество капель аэрозоля у приматов, отличных от человека, увеличивалась по мере прогрессирования инфекции COVID-19, достигая пикового уровня через неделю после заражения, а затем снижалось до нормального через 2 недели.
- Примечательно, что по мере прогрессирования инфекции COVID-19 вирусные частицы становились меньше, достигая на пике инфекции размера в 1 микрон. А крошечные частицы будут значительно легче выбрасываются во время дыхания, разговора или кашля. Также они значительно дольше держатся в воздухе и глубже проникают в легкие при дыхании.
- Увеличение количества аэрозолей при выдохе наблюдалось у людей даже с бессимптомными случаями COVID-19.
По словам ведущего автора исследования Дэвида Эдвардса, профессора практики биомедицинской инженерии Гарвардского университета, образование дыхательных капель в дыхательных путях варьируется у разных людей в зависимости от состава их тела.
Хотя наши результаты показывают, что молодые и здоровые, как правило, выделяют гораздо меньше капель, чем старые и менее здоровые, они также показывают, что каждый из нас, инфицированный COVID-19, может подвергаться риску образования большого количества респираторных капель,
– сказал Эдвардс.
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