Ученые и эксперты в области общественного здравоохранения называют некоторых людей "супер-распространителем". Такие пациенты могут передавать COVID-19 с невероятной скоростью и последствиями.

Исследователи из Университета Тулейн, Гарвардского университета, Массачусетского технологического института и Массачусетской больницы общего профиля выяснили, что ожирение, возраст и COVID-19 коррелируют со склонностью выдыхать больше дыхательных капель, что является основой для распространения SARS-CoV-2.

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Использовав данные с наблюдательного исследования, в котором приняли участие 194 здоровых человека и по экспериментальному исследованию нечеловеческих приматов с COVID-19, исследователи обнаружили, что частицы аэрозоля при выдохе сильно различаются между субъектами.

Результаты исследования:

У старших людей с высшим индексом массы тела (ИМТ) и с возрастающей степенью заражения COVID-19 количество респираторных капель при выдохе три раза больше, чем в других в исследуемых группах.

(ИМТ) и с возрастающей степенью заражения COVID-19 чем в других в исследуемых группах. Всего 18% людей оказались ответственными за 80% аэрозольных частиц в группе . Это соответствует правилу 20/80, которое наблюдается в других эпидемиях инфекционных заболеваний, где 20% инфицированных людей ответствены за 80% передачи инфекции.

. Это соответствует правилу 20/80, которое наблюдается в других эпидемиях инфекционных заболеваний, где 20% инфицированных людей ответствены за 80% передачи инфекции. Количество капель аэрозоля у приматов, отличных от человека, увеличивалась по мере прогрессирования инфекции COVID-19, достигая пикового уровня через неделю после заражения, а затем снижалось до нормального через 2 недели.

Примечательно, что по мере прогрессирования инфекции COVID-19 вирусные частицы становились меньше, достигая на пике инфекции размера в 1 микрон. А крошечные частицы будут значительно легче выбрасываются во время дыхания, разговора или кашля. Также они значительно дольше держатся в воздухе и глубже проникают в легкие при дыхании.

во время дыхания, разговора или кашля. Также они значительно дольше держатся в воздухе и глубже проникают в легкие при дыхании. Увеличение количества аэрозолей при выдохе наблюдалось у людей даже с бессимптомными случаями COVID-19.

По словам ведущего автора исследования Дэвида Эдвардса, профессора практики биомедицинской инженерии Гарвардского университета, образование дыхательных капель в дыхательных путях варьируется у разных людей в зависимости от состава их тела.

Хотя наши результаты показывают, что молодые и здоровые, как правило, выделяют гораздо меньше капель, чем старые и менее здоровые, они также показывают, что каждый из нас, инфицированный COVID-19, может подвергаться риску образования большого количества респираторных капель,

– сказал Эдвардс.