Люди спят почти треть жизни, однако нет общепринятой теории, объясняющей, что именно происходит с мозгом в это время.

Когда мы не спим, нервные клетки находятся в постоянном возбуждении и передают друг другу сигналы, пишет ncbi.

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Восстановление

Так в местах контакта нейронов – синапсах – постепенно увеличивается проводимость сигналов, то есть они активно "включаются" в ответ на стимулы, которые мозг получает из окружающей среды.

Из-за повышенной возбудимости нейронов мозг начинает хуже работать, и ему нужно время, чтобы восстановиться. Так восстанавливается нормальная работа нервной системы.

Выводит токсины

Из-за активной работы мозга не только повышается возбудимость нервной системы, но и накапливаются токсины. Это результат обмена веществ в мозге.

Согласно полученным данным, токсины выводятся через глимфатическую систему, которая эффективно работает во время сна.

Обеспечивает пластичность нервной системы

Во время сна образуются новые синапсы и разрушаются старые, то есть происходит перестройка соединений между нейронами внутри мозга. Это нужно, чтобы мозг оставался пластичным: мог обрабатывать информацию, получать новые знания и адаптироваться к стимулам из окружающей среды.