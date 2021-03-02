Недержание мочи, или инконтиненция, – это неспособность полноценно контролировать работу мочевого пузыря. Проблема очень распространена среди молодых и пожилых, у женщин и мужчин.

Кто-то считает ее причиной возраст, кто-то – чрезмерное потребление жидкости или особенности организма. Что на самом деле вызывает инконтиненцию, может установить только врач. К которому и призываем обращаться за квалифицированной помощью.

А мы расскажем о том, какие из специальных средств позволят вам вести активный образ жизни даже при недержании мочи. Но сперва о симптомах.

Как распознать недержание

Частые позывы к мочеиспусканию (более 10 раз в сутки).

Возникновение позывов даже при неполном мочевом пузыре.

Позывы к мочеиспусканию или подтеканию во время смеха, кашле, напряжении, половом акте и физических нагрузках.

Подтекание мочи при чихании и напряжении мышц.

Непреодолимое желание помочиться под воздействием провоцирующих факторов: капания воды, яркого света, холода, волнения.

При любых условиях подтекание мочи – не норма, в этом случае всегда нужна консультация специалиста. Хорошая новость в том, что инконтиненцию можно вылечить. И чем раньше вы посетите врача, тем быстрее и проще вам будет вернуться к привычному образу жизни.



Недержание мочи – не норма / Фото: istock

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Что делать мужчинам

Сильная половина человечества наиболее болезненно воспринимает проблему недержания мочи. При этом в основном всячески медлит с визитом к врачу, лишь усугубляя ситуацию. Поэтому, прежде всего, следует признать проблему и обратиться за помощью к урологу.



Мужские урологические прокладки от Seni / Фото: Seni

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Что делать женщинам

Инконтиненция заметно портит качество жизни, однако не угрожает здоровью. Поэтому многие из женщин также откладывает решение проблемы – из-за стыда, из-за незнания, к какому врачу обратиться, или же надеясь, что все как-нибудь обойдется.