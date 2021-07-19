Прием Геймлиха нужно проводить, только если человек не может дышать, говорить или кашлять. В остальных случаях вмешиваться не стоит – предмет либо пройдет дальше по пищеводу, либо человек сам сможет его выкашлять.
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Как делать прием Геймлиха
- Встаньте позади человека.
- Обхватите его руками чуть выше пупка, руки сцепите в замок.
- Сильно надавите на живот, резко сгибая руки в локтях.
- Повторите несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся.
Если человек без сознания
Если рядом с вами есть люди, пусть они вызовут скорую. Сами начинайте прием:
- Положите человека на спину.
- Сядьте верхом на бедра пострадавшего.
- Положите одну руку на другую, поместите ладони нижней руки чуть выше пупка.
- Надавите на живот по направлению к груди вверх. Голова человека не должна быть повернута в сторону.
- Повторяйте, пока дыхательные пути не освободятся.
Что делать если подавились и рядом никого нет
Вот так маневр проводится на себе:
- Сожмите одну руку в кулак и поставьте ее чуть выше пупка.
- Ладонь другой руки положите поверх кулака.
- Перегнитесь через стул так, чтобы руки опирались на него.
- Быстрым толчком вверх вдавите кулак в живот.
- Повторите несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся.