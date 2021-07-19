Прием Геймлиха нужно проводить, только если человек не может дышать, говорить или кашлять. В остальных случаях вмешиваться не стоит – предмет либо пройдет дальше по пищеводу, либо человек сам сможет его выкашлять.

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Как делать прием Геймлиха

Встаньте позади человека. Обхватите его руками чуть выше пупка, руки сцепите в замок. Сильно надавите на живот, резко сгибая руки в локтях. Повторите несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся.

Если человек без сознания

Если рядом с вами есть люди, пусть они вызовут скорую. Сами начинайте прием:

Положите человека на спину. Сядьте верхом на бедра пострадавшего. Положите одну руку на другую, поместите ладони нижней руки чуть выше пупка. Надавите на живот по направлению к груди вверх. Голова человека не должна быть повернута в сторону. Повторяйте, пока дыхательные пути не освободятся.

Что делать если подавились и рядом никого нет

Вот так маневр проводится на себе: