Что делать, если человек подавился: пошаговая инструкция

19 июля 2021 , 17:50
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Источник:

Mayo Clinic

Первая помощь при перекрытии дыхательных путей – прием Геймлиха. Он нужен, чтобы спасти человека, который подавился чем-то. Например, если в горле застряла конфета.

Прием Геймлиха нужно проводить, только если человек не может дышать, говорить или кашлять. В остальных случаях вмешиваться не стоит – предмет либо пройдет дальше по пищеводу, либо человек сам сможет его выкашлять.

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Как делать прием Геймлиха

  1. Встаньте позади человека.
  2. Обхватите его руками чуть выше пупка, руки сцепите в замок.
  3. Сильно надавите на живот, резко сгибая руки в локтях.
  4. Повторите несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся.

Если человек без сознания

Если рядом с вами есть люди, пусть они вызовут скорую. Сами начинайте прием:

  1. Положите человека на спину.
  2. Сядьте верхом на бедра пострадавшего.
  3. Положите одну руку на другую, поместите ладони нижней руки чуть выше пупка.
  4. Надавите на живот по направлению к груди вверх. Голова человека не должна быть повернута в сторону.
  5. Повторяйте, пока дыхательные пути не освободятся.

Что делать если подавились и рядом никого нет

Вот так маневр проводится на себе:

  1. Сожмите одну руку в кулак и поставьте ее чуть выше пупка.
  2. Ладонь другой руки положите поверх кулака.
  3. Перегнитесь через стул так, чтобы руки опирались на него.
  4. Быстрым толчком вверх вдавите кулак в живот.
  5. Повторите несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся.
Автор: Олександр Бевза