Как проверить слух самостоятельно

Приложения Всемирной организации здравоохранения. Приложение называется hearWHO, найти его можно по ссылке для пользователей Android или для людей с iOS.

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После того, как вы его скачаете, нужно будет заполнить короткий профиль (стандартно: возраст, пол) и выбрать тихое место. Дальше настройте звук в наушниках так, чтобы было слышно цифры, которые вам называют, – и больше этот уровень нельзя будет изменять.

После этого вам несколько раз будут называть по 3 цифры, а вы будете выбирать их на экране. По итогам того, насколько хорошо вы их слышали, вам выдадут результат теста. Единственный минус этого приложения: оно полностью на английском языке. Но главное, что от вас требуется, – различать 9 цифр.

Когда стоит идти к врачу

Если результаты теста покажут, что слух слабый, – обратитесь к лору. Кроме этого, стоит посетить его, если одно ухо слышит хуже другого, появился звон в ушах или другие симптомы, например боль.

У врача есть более точные методы оценки слуха, чем приложение на телефоне, и он быстрее разберется, из-за чего появилась проблема. Это может быть просто серная пробка, которую нужно удалить, а может быть состояние, которое требует слухового аппарата.

А при некоторых профессиях, например музыкантам или людям, которые работают на шумных предприятиях, можно делать ежегодные проверки даже при отсутствии симптомов.