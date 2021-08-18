Что делать, если чувствуете ухудшение слуха и как это самому проверить

По оценкам Global Burden of Disease Study за 2010 год, примерно 1,3 миллиарда человек страдают от проблем со слухом или подвержены влиянию шума, который может вызвать его потерю.

Как проверить слух самостоятельно

Приложения Всемирной организации здравоохранения. Приложение называется hearWHO, найти его можно по ссылке для пользователей Android или для людей с iOS.

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После того, как вы его скачаете, нужно будет заполнить короткий профиль (стандартно: возраст, пол) и выбрать тихое место. Дальше настройте звук в наушниках так, чтобы было слышно цифры, которые вам называют, – и больше этот уровень нельзя будет изменять.

После этого вам несколько раз будут называть по 3 цифры, а вы будете выбирать их на экране. По итогам того, насколько хорошо вы их слышали, вам выдадут результат теста. Единственный минус этого приложения: оно полностью на английском языке. Но главное, что от вас требуется, – различать 9 цифр.

Когда стоит идти к врачу

Если результаты теста покажут, что слух слабый, – обратитесь к лору. Кроме этого, стоит посетить его, если одно ухо слышит хуже другого, появился звон в ушах или другие симптомы, например боль.

У врача есть более точные методы оценки слуха, чем приложение на телефоне, и он быстрее разберется, из-за чего появилась проблема. Это может быть просто серная пробка, которую нужно удалить, а может быть состояние, которое требует слухового аппарата.

А при некоторых профессиях, например музыкантам или людям, которые работают на шумных предприятиях, можно делать ежегодные проверки даже при отсутствии симптомов.