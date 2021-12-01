Что делать, если в Дие не появляется сертификат: пошаговая инструкция от Минздрава

Министерство здравоохранения опубликовало детальное разъяснение алгоритма действий, если в приложении "Дия" не генерируется сертификат о прививке против COVID-19.

Что делать если не генерируется сертификат

Нет данных о вас

Если вы делали запрос в мобильном приложении "Дия", попробуйте повторить его через портал "Дия". Если и портал ответил, что "Нет данных о вас", обратитесь к семейному врачу или к врачу, который делал вам прививку.

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Попросите проверить персональные данные:

ФИО на украинском и английском языках, как в паспортных документах.

РНУКПН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, который ранее назывался индивидуальный налоговый номер – ИНН).

УНЗР – это уникальный номер записи, вносимый о каждом гражданине Украины в Единый демографический реестр и помогающий сделать цифровую идентификацию человека.

Дата рождения, как в паспорте/свидетельстве о рождении.

Актуальный номер телефона, на котором возможно принимать и отсылать смс.

Если у вас есть ребенок в возрасте до 18 лет, то убедитесь, что в его карточку пациента внесены его, а не ваши, РНУКПН и УНЗР. Также попросите врача проверить, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадения с профилем другого человека.

Ошибка при генерации сертификата

Рекомендуется обратиться к вашему семейному врачу или к врачу, который делал вам прививку, с запросом проверить ваши персональные данные, которые описаны выше.

Сертификат о вакцинации недоступен

Если вы получили 1 или 2 дозы прививки, то обратитесь в пункт вакцинации, чтобы ваши данные внесли. Рекомендуется обновить мобильное приложение, после этого отправить запрос на генерацию COVID-сертификата повторно или сделать это через портал "Дия".

Вы вакцинировались не в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививку

Если вакцинация против COVID-19 была сделана за пределами Украины, сформировать COVID-сертификат, который бы учел выполненную вами вакцинацию, не является возможным. Минздрав сейчас работает над такой возможностью.

Номер партии вакцины ошибочный

Вам нужно обратиться к врачу, который провел прививку и внес медицинскую запись о вакцинации в электронную систему здравоохранения, с запросом пометить внесенные данные как ошибочные и добавить корректные данные повторно, без ошибки. Без такого действия вы не сможете получить Международное свидетельство о вакцинации и не получите COVID-сертификат.

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