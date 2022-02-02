Что делать, если "кроет" на фоне угрозы войны: важное интервью с психотерапевтом

Сначала нас неожиданно постигла пандемия коронавируса. Сейчас, без преувеличения, почти весь мир заговорил о вероятности наступления России на Украину. На фоне этого всего тревога у украинцев возросла.

Как научиться владеть собой, панически не постить в фейсбуке все новости подряд и сохранять спокойствие – с этими вопросами мы попытались разобраться с членом Украинского союза психотерапевтов Владимиром Чуприным в рамках проекта "Интервью24".

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"Если я хожу на работу, которую на самом деле не люблю; живу с человеком, которого на самом деле ненавижу; веду образ жизни, который меня итак угнетает, и тут слышу новости об угрозе – часто это может стать последней каплей. Есть соблазн обвинить в этом всем именно этот последний момент и переложить ответственность", – рассказал Владимир.

Однако, все гораздо сложнее.

Как вообще понять, что нам тревожно

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Сначала, когда начиналась пандемия коронавируса, люди не знали, что делать. Сейчас есть множество как новостей, так и дезинформации на фоне возможного наступления России на Украину. Что делать людям, чтобы они не паниковали? Почему вообще происходит тревожность?

Человеческий мозг – очень сложная конструкция. Наша когнитивная, то есть познавательная, сфера личности отвечает за наши знания. Параллельно существует эмоциональная часть – отвечающая за наши эмоции, переживания.

Мы рождаемся с 6 базовыми эмоциями:

печаль;

страх;

злость;

радость;

отвращение;

интерес (или удивление).

Если их изобразить в виде пиццы, то тревога была бы расположена в самом центре. Психологи называют тревожность недифференцированным переживанием, поскольку нам до конца непонятно что это.

Тревога – не обязательно о страхе. Кроме этого, она может запросто перерасти в эти 6 других эмоций.

Когда тревожно – это состояние нам непонятное, которое не сразу можно описать. Это когда мы сами не знаем, чего хотим – то ли замуж, то ли поесть.

Когда возникает тревога

С чего начинается тревожность и в каких ситуациях она возникает чаще всего?

Она возникает, когда вокруг нас происходит что-то новое или неизведанное, неведомое. Тогда наш мозг, несмотря на всю его сложность, очень просто анализирует мир: все, что я знаю, – это хорошо, все, чего не знаю, – это плохо.

Владимир Чуприн – психотерапевт "Поэтому, когда нам говорят, что может измениться курс доллара, нас могут уволить на работе, любимый человек нам изменяет – мозг сигнализирует, что это потенциально неизвестная ситуация и у нас появляется тревога".

Тревога на фоне угрозы вторжения: о чем она

Когда читаем новости, каждому человеку может быть тревожно по разной причине. Тем, кто живет ближе к границе, – для них это о безопасности, для кого-то это может быть о финансовой подушке.

Тревога может свидетельствовать о различных потребностях: например, о потребности в безопасности, в заботе, внимании, любви. Поймите, о чем ваша тревога. Главная задача тревоги – не расслабить, а стимулировать нас.

Следующий шаг – прислушаться к своей тревоге, принять решение и действовать. Эмоционально незрелые, например, дети, максимум, что могут сделать – начать плакать. То есть, дать посыл наружу, а дальше – пусть разбираются мама с папой. Естественно, что эмоционально незрелый человек будет посылать сигнал и говорить: "Мне тревожно, делайте что-то с этим".

Как распознать тревогу: главные признаки

Как вообще понять, что нам тревожно? Возможно, есть какие-то основные факторы, которые на это указывают – как внешние, так и внутренние?

Для многих людей реакция на нынешнюю ситуацию – это, грубо говоря, реакция маленького ребенка, который понял, что у него есть какие-то процессы, и он впервые о них узнал.

Переживание эмоционально незрелых людей "накрывает" людей с головой, начинается паника, непоследовательные действия. Поэтому стоит "познакомиться" со своими эмоциями.

Владимир Чуприн – психотерапевт "Как довести целую нацию до паники – просто не рассказывайте им, что у них есть эмоции, переживания, что они живые люди и им может быть страшно. Не проблема, что вам страшно, проблема – когда вы об этом не знаете. Тогда вами легче манипулировать".

Поэтому есть некоторые маркеры как распознать собственную тревогу на начальных этапах:

потеря аппетита или наоборот "заедание" стресса;

проблемы со сном;

необоснованное напряжение;

принятие невзвешенных решений;

репост различной информации в соцсети без критического осмысления;

или наоборот – отграничивание от ситуации.

Что делать, когда "накрывает" тревога и как преодолеть паническую атаку

Возможно есть какие-то советы, Кроме того, чтобы о своих ощущениях говорить не только со специалистами, но и с близкими людьми, чтобы не действовать импульсивно? Например, наступил тот критический момент, когда человека буквально "накрыла" тревога. Есть упражнения, чтобы быстро и эффективно избавиться от этого состояния?

Интересный факт о нашем мозге – он не отличает реальность и фантазию, для него это все одно и то же. Поскольку так происходит, если я начинаю фантазировать о чем-то, то я начинаю к этому относиться как к реальности.

Если я уже готовлюсь к тому, что я хочу, то мне потом будет легче это сделать. Но такой механизм имеет обратный эффект – я сижу у себя дома, в теплой квартире, но мне может быть страшно из-за перспективы того, что возможно наши соседи решают нарушить наши границы, или карантин будет продолжаться еще неизвестно сколько. Эта медаль имеет 2 стороны.



Владимир Чуприн / Коллаж 24 канала, авторы дизайна – Богдана Гилей и Сергей Матусовский

Я могу, будучи военным на фронте, смотреть на фотку своей семьи и фантазировать о том, как будет мне хорошо, когда я вернусь. И это мне дает ресурс, чтобы выжить в том аду, в котором я есть сейчас, потому что мой мозг чуточку меняет реальность, в которой я нахожусь. Но с обратной стороны, я могу находиться в независимой свободной стране, с относительно неплохим уровнем жизни, но фантазировать о плохом будущем – и мне от этого сейчас будет уже хуже.

Методика, которую практикуют против панических атак

Иногда из-за различных стрессовых ситуаций могут случаться даже панические атаки. Во время нее человека важно вернуть в реальность.

Паническая атака – что это? Это внезапный приступ сильного страха, который вызывает серьезные физические реакции, когда нет реальной опасности или видимой причины. Панические атаки могут быть очень страшными. Когда они происходят, человек чувствует, что теряет контроль, сходит с ума или может умереть. Внешне это часто похоже на сердечный приступ.

Для клиентов с паническими атаками есть несколько упражнений. Например, упражнение "54321".

Перечисли 5 красных предметов в комнате.

Прикоснись к 4 вещам на выбор.

Попробуй услышать 3 звука вокруг;

Понюхай 2 запаха;

Почувствуй на вкус что-то одно.

Это помогает вернуться в реальность и понять, что она не так плоха, как кажется.

Да, на войне реальность может быть сложной, и иногда человек пытается перенестись в лучшую. Но порой мы делаем наоборот – будучи еще не настолько в критической ситуации, за счет информационного нашествия, мы переносимся в ту историю, где Россия уже напала или все умирают от коронавируса.

Это может искажать нашу реальность, поэтому нам необходимо в нее вернуться.

Следовательно, важно определить свои границы: что я – обычный человек, в пределах моей ответственности, могу сделать. Ситуация сейчас нестабильная и неопределенная, так какую стабильность я сейчас могу себе дать?

К примеру, пойти погулять или спланировать, как я сегодня проведу вечер. Можно заняться, например, уборкой в комнате. Потому что, если меня не устраивает порядок в Украине, то можно начать с порядка в моей комнате. Потому что на геополитическую ситуацию я не имею столько влияния, как на свой ментальный комфорт.

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Если нуждаетесь в безопасности, подумайте, как вы себе сейчас можете ее дать – проверьте замок на двери, при необходимости приобретите средства защиты.

Советы, чтобы снизить стресс и владеть собой

И наконец: как в целом справиться со своими беспокойными эмоциями?

Что касается практических способов справиться с тревогой, которые помогут освободиться от напряжения. Первым делом займитесь своим физическим и эмоциональным состоянием:

можно пойти побегать, пройтись, позаниматься спортом или поприседать – то есть подойдет любая физическая активность;

поможет также медитация, молитва, массаж, ванна или аромасвечи;

стоит говорить о своих чувствах или переживаниях с родными или близкими людьми, если нужно – обратитесь к специалисту;

переключите фокус своего внимания на вещи, процессы, события или людей, которые расположены вблизи вас.

И главное – старайтесь брать ответственность на себя, за свое состояние и свои действия.