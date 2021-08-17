Исправить данные о вакцинации должен тот врач, который ее проводил

В НСЗУ отметили, что информация для документа о вакцинации подтягивается из электронной системы здравоохранения. Поэтому важно, чтобы эту информацию туда внесли – правильно и в полном объеме.

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Последовательность действий

Чтобы проверить, внесли ли данные о вакцинации, нужно обратиться к врачу, с которым подписана декларация – можно просто позвонить врачу, необязательно приходить на прием.

Семейный врач имеет право видеть в электронной системе здравоохранения все данные о вакцинации.

На основе этих данных он и выписывает международное свидетельство о вакцинации.

Обратите внимание! Если врач не видит в электронной системе данных о вакцинации, или же они неполные или неправильно внесены, следует обратиться к пункту, где была осуществлена вакцинация. Именно там можно внести или скорректировать данные. Для этого с собой надо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Внести или исправить данные о вакцинации должен тот врач, который и проводил прививки.

Кратко о COVID-сертификате и международном свидетельстве о вакцинации

В Украине с 1 июля в тестовом режиме начали выдавать COVID-сертификаты через мобильное приложение или портал "Дия" — пока только для тех, кто вакцинировался против коронавируса.

Кроме COVID-сертификата в стране будет действовать также международное свидетельство о вакцинации.

Путешествовать в другие страны уже можно с Международным свидетельством о вакцинации, а вот COVID-сертификат такой возможности пока не обеспечивает.

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