Одноразовое переедание не вредит

Переедание может проявляться только ощущением переполненного желудка, а могут быть другие неприятные симптомы. Тогда уже говорят о расстройстве желудка.

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При нем возникают следующие симптомы:

повышенное газообразование;

тошнота;

изжога.

Одноразовое переедание не опасно и не влияет на общее состояние здоровья. И желудок от этого не растянется. Если вы переедаете два раза в год, то стесняться и бояться нечего. Тем более что чувство вины может привести к самоотрицанию и заставить переедать снова.

Что делать, если переели

Если вы съели слишком много и теперь хочется только лежать, стонать и злиться на себя, не делайте этого, а воспользуйтесь нашей пошаговой инструкцией: