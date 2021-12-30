Одноразовое переедание не вредит
Переедание может проявляться только ощущением переполненного желудка, а могут быть другие неприятные симптомы. Тогда уже говорят о расстройстве желудка.
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При нем возникают следующие симптомы:
- повышенное газообразование;
- тошнота;
- изжога.
Одноразовое переедание не опасно и не влияет на общее состояние здоровья. И желудок от этого не растянется. Если вы переедаете два раза в год, то стесняться и бояться нечего. Тем более что чувство вины может привести к самоотрицанию и заставить переедать снова.
Что делать, если переели
Если вы съели слишком много и теперь хочется только лежать, стонать и злиться на себя, не делайте этого, а воспользуйтесь нашей пошаговой инструкцией:
- Встаньте из-за стола. Да, это может быть самой сложной частью, но все же постарайтесь это сделать.
- Помогите убрать со стола – даже небольшое движение облегчит состояние и поможет сжечь калории.
- Выпейте воды. Вода поможет вывести излишнюю соль из организма и убережет от запора. И вообще, пить полезно, но не газированные напитки: они могут усугубить симптомы.
- Прогуляйтесь. Физические нагрузки усиливают приток крови к желудку и ускоряют пищеварение. Еще прогулка по праздничному городу отвлекает от тяжести в животе. Но не переусердствуйте – активные упражнения сразу после еды могут усилить неприятные ощущения.
- Не ложитесь. Переедание может привести к сонливости, но стоит побороться с этим желанием два – три часа. За это время салаты успеют перейти из желудка в тонкий кишечник. Если лечь раньше, это может вызвать кислотный рефлюкс – когда пища из желудка попадает обратно в пищевод, вызывает изжогу и кислый вкус во рту.
- Через три-четыре часа можно заняться физической активностью, чтобы потратить лишние калории.
- Не стоит голодать на следующий день в надежде выровнять количество калорий. В большинстве случаев пропуск приёма пищи приводит только к тому, что мы чаще перекусываем. Для контроля веса умнее будет сократить калорийность: не доедать вчерашнее оливье, а отдать предпочтение овощам и фруктам.