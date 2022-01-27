Прежде всего, необходимо самоизолироваться. То есть, стараться оставаться дома и ограничить свои контакты с людьми.
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Уместно сообщить и тем людям, с которыми вы накануне контактировали. К примеру, близким друзьям, родным или коллегам по работе. Это нужно, чтобы исключить дальнейшую передачу вируса.
Как связаться с врачом
Стоит сообщить о результате теста своему врачу и прислушаться к его инструкциям.
Если идете на прием, то обязательно:
- используйте средства индивидуальной защиты,
- избегайте больших скоплений людей,
- держите дистанцию,
- согласуйте с врачом время приема, чтобы не ждать в очереди и не распространять COVID-19.
Будьте честными
Честно рассказывайте врачу о своем состоянии. Не придумывайте дополнительных симптомов и состояний, ведь по этим показателям принимает решение о способах лечения. Равно как и не скрывайте информацию. Если не имеете никаких симптомов, так и скажите. Бывают случаи, когда болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.
Когда стоит вызвать скорую
Сейчас в Украине с коронавирусом госпитализируют только тех пациентов, у которых болезнь проходит в форме легкой или средней тяжести. Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования.
Звонить на 103 стоит лишь при неотложных симптомах и состояниях, к примеру во время одышки, боли в грудной клетке или потере сознания.
Когда вызвать скорую / инфографика Минздрава