Прежде всего, необходимо самоизолироваться. То есть, стараться оставаться дома и ограничить свои контакты с людьми.

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Уместно сообщить и тем людям, с которыми вы накануне контактировали. К примеру, близким друзьям, родным или коллегам по работе. Это нужно, чтобы исключить дальнейшую передачу вируса.

Как связаться с врачом

Стоит сообщить о результате теста своему врачу и прислушаться к его инструкциям.

Если идете на прием, то обязательно:

используйте средства индивидуальной защиты,

избегайте больших скоплений людей,

держите дистанцию,

согласуйте с врачом время приема, чтобы не ждать в очереди и не распространять COVID-19.

Будьте честными

Честно рассказывайте врачу о своем состоянии. Не придумывайте дополнительных симптомов и состояний, ведь по этим показателям принимает решение о способах лечения. Равно как и не скрывайте информацию. Если не имеете никаких симптомов, так и скажите. Бывают случаи, когда болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.

Когда стоит вызвать скорую

Сейчас в Украине с коронавирусом госпитализируют только тех пациентов, у которых болезнь проходит в форме легкой или средней тяжести. Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования.

Звонить на 103 стоит лишь при неотложных симптомах и состояниях, к примеру во время одышки, боли в грудной клетке или потере сознания.



Когда вызвать скорую / инфографика Минздрава