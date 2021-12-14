Что делать, если при жевании щелкает челюсть

Если вас ничего не беспокоит, лечение не требуется. Но если есть боль в челюсти, трудно есть или полностью открыть либо закрыть рот, нужно проконсультироваться с терапевтом.

Почему возникает щелчок в челюсти

Височно-нижнечелюстные суставы соединяют нижнюю челюсть с черепом и работают как шарнир: вместе с мышцами они помогают нижней челюсти двигаться вверх и вниз, из стороны в сторону, вперед и назад.

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Когда нижняя челюсть и суставы выровнены, человек может жевать, глотать, говорить и зевать. Но если мышцы, связки, кости челюсти и височная кость не синхронизированы в движении и не выровнены, возникают проблемы.

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава – это расстройство мышц челюсти, височно-нижнечелюстных суставов и нервов. В этом состоянии нарушается подвижность челюсти, также часто появляется лицевая боль.

Точную причину дисфункции височно-нижнечелюстного сустава часто трудно определить. Иногда это связано с проблемами с прикусом, скрежетом зубами, стрессом, травмами или заболеванием височно-нижнечелюстного сустава.

Симптомы дисфункции височно-нижнечелюстного сустава

боль в области челюсти, уха и виска;

щелчок или скрежет при движении челюстью;

головная боль или в области висков;

трудно полностью открыть или закрыть челюсть;

челюсть блокируется, когда человек открывает рот.

Что делать

Чаще всего боль и дискомфорт впоследствии проходят сами. Также есть методы, помогающие облегчить симптомы.

Чтобы снять боль в челюсти, нужно:

есть мягкую пищу, например каши, омлеты и супы;

не есть твердую пищу и не жевать жвачку;

принимать парацетамол или ибупрофен;

прикладывать к челюсти пакеты со льдом или тепловой компресс – в зависимости от того, что приносит облегчение;

массировать мышцы челюсти.

Если эти способы не помогают, необходимо обратиться к терапевту, чтобы он назначил лечение. Обычно врач рекомендует носить каппы, назначает физиотерапию или консультацию с узкими специалистами – стоматологом и психологом. Если консервативные методы не помогают, пациенту предлагают хирургическое лечение.