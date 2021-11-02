Даже с нарушением интервала, вы также можете получить Международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификат. Дело в том, что сейчас не определен конечный поздний срок, когда нужно вводить вторые дозы вакцин против COVID-19, которые используются в Украине.

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Пока же в мире исследуют эффективность вакцин при увеличении или уменьшении интервалов между дозами. Впрочем, 2 дозы вакцины, даже введенные с нарушением рекомендованного интервала, дают лучшую защиту, чем одна.

Сколько времени должно пройти между прививками

Министерство здравоохранения Украины сейчас рекомендует использовать такие минимальные интервалы между введением вакцины, которые есть в инструкциях, в частности:

CoronaVac/Sinovac – 14-28 дней;

Comirnaty/Pfizer – 21-28 дней;

Moderna – 28 дней;

AstraZeneca – 4-12 недель.

Установление интервалов также основывается на рекомендациях Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. Они учитывают имеющиеся научные исследования эффективности этих препаратов при разных интервалах.

Риски заболеть или умереть снижаются

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, люди, получившие 2 дозы антиковидной вакцины, в 8 раз реже заражаются и в 25 раз реже подвергаются госпитализации или смерти.

Итак, если вакцинироваться второй дозой в указанную дату не удалось, то следует сделать это при первой возможности,

– отметили в Минздраве.

Исследования по увеличению интервала между вакцинами

В мире продолжаются исследования эффективности вакцин при увеличении или уменьшении интервалов между дозами. Согласно некоторым из них эффективность вакцин с увеличением интервала только повышается.

Так, опубликованное в мае 2021 года исследование в Великобритании показало, что после введения двух доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech пожилым людям с интервалом в 12 недель их организм производит в 3,5 раза больше антител, чем у людей, которым вторую дозу ввели через 21 день.

Эти выводы подтверждает и опыт Канады, где вакцину Comirnaty вводили с интервалом в 4 месяца.

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Напомним, что прививаться второй дозой антиковидной вакцины можно в любом пункте или центре вакцинации в любой точке Украины, независимо от того, где вы получили первую дозу. Единственным условием будет наличие в этом пункте или в центре нужной вам вакцины.

Справка. Список и контакты центров и пунктов вакцинации можно найти по ссылке или по телефону 0 800 60 20 19.