Что делать, если пропустили вторую дозу вакцины против коронавируса

Это также позволяет получить Международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификат. Минздрав Украины рекомендует использовать минимальные интервалы между введением вакцины.

К теме В Украине уничтожили полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

Интервалы между дозами вакцины против коронавируса

CoronaVac/Sinovac – 14–28 дней;

Comirnaty/Pfizer – 21–28 дней;

Moderna – 28 дней;

AstraZeneca – 4–12 недель.

Исследование оптимальных интервалов между инъекциями

Эксперты пока не определили конечный самый поздний срок введения второй дозы вакцин против COVID-19, которые используют в Украине. В мире продолжаются исследования эффективности вакцин с разными интервалами введения.

Некоторые из них доказывают, что эффективность вакцин по мере увеличения интервала только повышается. Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что после введения двух доз вакцины Comirnaty пожилым людям с интервалом в 12 недель (84 дня) их иммунитет выработал в 3,5 раза больше антител, чем у людей, которым вторую дозу ввели через 21 день. Эти выводы подтверждает и опыт Канады, где вакцину Comirnaty вводили с интервалом в 4 месяца.

Вторая доза обязательна

В любом случае две дозы вакцины, даже с нарушением рекомендованного интервала, дадут лучшую защиту, чем одна. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, люди, получившие две дозы вакцины против COVID-19, в 8 раз реже заражаются и в 25 раз реже нуждаются в госпитализации или умирают.